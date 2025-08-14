Predivna gesta Chelseaja: Dio bonusa nakon osvajanja klupskog SP-a donirat će Jotinoj obitelji

Podijeli :

AP Photo/Rui Vieira, File via Guliver

Chelsea je odlučio dio bonusa osvojenih na Klupskom svjetskom prvenstvu donirati obiteljima tragično preminulih Dioga Jote i njegovog brata Andrea Silve.

Riječ je o hvalevrijednoj gesti engleskog velikana i igrača nakon osvajanja prestižnog natjecanja, piše The Athletic.

Klub iz zapadnog Londona osvojio je u srpnju naslov prvaka na proširenom FIFA-inom Klupskom svjetskom prvenstvu, pobijedivši PSG 3:0, što im je donijelo oko 114.6 milijuna dolara (100 milijuna eura.) Dio tog iznosa, 15,5 milijuna dolara, raspodijeljen je među igračima momčadi Enza Maresce, a zajedničkom odlukom kluba i igrača, dio će pripasti i obitelji Dioga Jote.

Svaki dio vrijedi više od 500.000 dolara prije odbitaka, kao podrška obitelji nakon tragedije 3. srpnja, kada su u prometnoj nesreći u španjolskoj provinciji Zamora život izgubili Jota i njegov brat Andre Silva.

Liverpool se također emotivno oprašta od svog napadača. Klub planira memorijalnu skulpturu na Anfieldu, a tijekom sezone 2025./26. igrači će na dresovima nositi amblem “Forever 20” (“Zauvijek 20” – Jotin broj), dok će klupska zaklada pokrenuti program za mlade nogometaše u Jotino ime.

Prije prve utakmice sezone protiv Bournemoutha predviđena je posebna navijačka koreografija i minuta šutnje. Prošlog mjeseca Liverpool je trajno povukao Jotin dres s brojem 20 sa svih razina kluba.

Portugalac je na Anfield stigao 2020. i u 182 nastupa postigao 65 golova.