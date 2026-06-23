FIFA usred Svjetskog prvenstva mijenja pravilo o penalima?

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AP Photo/Sam Hodde via Guliver

FIFA-in prijedlog da se promijeni način određivanja izvođenja jedanaesteraca ima logiku. Trenutačni sustav omogućuje da jedna momčad dobije dvije potencijalno važne prednosti – pravo na prvi udarac i izvođenje penala pred svojim navijačima. Novi model predviđa samo jedno bacanje novčića: pobjednik bira hoće li pucati prvi ili odabrati stranu stadiona, dok protivniku pripada preostala opcija.

Takvo rješenje djeluje pravednije jer sprječava da jedna reprezentacija monopolizira obje prednosti. Kapetani bi pritom morali donijeti zanimljivu taktičku odluku o tome što smatraju važnijim – psihološku prednost prvog izvođenja ili podršku s tribina.

Ipak, puno je spornije pitanje trenutka u kojem se promjena želi uvesti. Mijenjanje pravila tijekom Svjetskog prvenstva predstavljalo bi neuobičajen presedan, bez obzira na kvalitetu samog prijedloga. Pravila natjecanja u pravilu bi trebala ostati ista od početka do kraja turnira kako bi svi sudionici igrali pod jednakim uvjetima.

Ako FIFA smatra da sadašnji sustav nije dovoljno pravedan, onda bi promjenu trebalo usvojiti za buduća natjecanja. Sam prijedlog zaslužuje ozbiljnu raspravu, ali njegovo uvođenje usred prvenstva moglo bi izazvati više kontroverzi nego što bi ih riješilo.