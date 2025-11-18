FIFA pokrenula postupak protiv azijske države zbog krivotvorenih dokumenata

Podijeli :

(AP Photo/Vincent Thian, File)

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) će pokrenuti formalnu istragu o unutarnjem poslovanju Malezijskog nogometnog saveza (FAM), nakon što je krovna svjetska organizacija suspendirala sedam naturaliziranih igrača malezijske reprezentacije zbog navodnog posjedovanja krivotvorenih dokumenata.

Igrači su suspendirani na 12 mjeseci nakon što je FIFA utvrdila da je lažna dokumentacija korištena kako bi mogli igrati u kvalifikacijskoj utakmici za Azijski kup između Malezije i Vijetnama odigranoj u lipnju.

Sva sedmorica igrača nastupila su u pobjedi Malezije nad Vijetnamom 4:0 u trećem kolu kvalifikacija za Azijski kup 2027.

“Odbor za žalbe je uputio zahtjev Tajništvu za pokretanje formalne istrage o unutarnjem poslovanju FAM-a”, priopćilI su iz FIFA-e.

“Cilj ove istrage bit će identificiranje pojedinaca odgovornih za krivotvorenje dokumenata, procjena adekvatnosti i učinkovitosti FAM-ovih unutarnjih mehanizama za usklađivanje i upravljanje te utvrđivanje jesu li potrebne dodatne disciplinske mjere protiv dužnosnika FAM-a”, dodaje se u priopćenju.

FIFA-ini nalazi izazvali su negodovanje, a navijači i parlamentarni zastupnici pozvali su na djelovanje protiv FAM-a, kao i protiv malezijskog Odjelazaregistraciju teMinistarstvaunutarnjihposlova.

Prošli mjesec FAM je suspendirao svog glavnog tajnika i osnovao neovisni odbor za istragu.

FIFA je također naložila FAM-u da plati kaznu od 350.000 švicarskih franaka (oko 379.000 eura), a ovog mjeseca je upravljačko tijelo sporta odbacilo njegove žalbe.

“Igrači su na saslušanju priznali da nisu pročitali nijedan od dokumenata zahtjeva podnesenih malezijskoj vladi, uključujući dio koji se odnosio na izjavu da su 10 godina živjeli u Maleziji. Igrači su objasnili da je nakon podnošenja dokumenata FAM poduzeo birokratske korake potrebne za naturalizaciju igrača”, priopćila je FIFA.

O pokretanju istrage bit će obaviještene i odgovarajuće institucije u Brazilu, Argentini, Nizozemskoj, Španjolskoj i Maleziji.

“Neophodno je da se nadležne vlasti obavijeste kako bi se mogle provesti odgovarajuće kaznene istrage i postupci“, poručili su iz krovne svjetske nogometne organizacije.