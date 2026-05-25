Theophile se na Instagramu oprostio od Dinama: ‘U Zagreb sam došao kao stranac’

AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

Dinamo i Lokomotiva u posljednjem HNL kolu ove sezone odigrali su na Maksimiru bez golova na Maksimiru.

Dinamo je nakon te utakmice proslavio i naslov prvaka koji je ranije osigurao. A u toj utakmici oprostila su se i dvojica igrača Dinama. Uoči početka susreta, klub se zahvalio Dini Periću i Kevinu Theophile-Catherineu na svemu što su napravili za Dinamo.

Theophile se dan nakon oprostio na Instagramu.

“Netko bi rekao da sam se već navikao na oproštaje u ‘probnoj’ 2023., ali istina je da se na ovakve rastanke ne može naviknuti. Nositi dres Dinama čast je koja se ne može opisati, samo osjetiti, a proteklih osam godina osjećao sam sve, od uspona i padova do borbe, radosti i ponosa.

Najprije se želim zahvaliti ljudima iza kulisa. To su oni koji brinu o svakom detalju, o sigurnosti, organizaciji i svakodnevnom funkcioniranju. Kao igrač, tek s vremenom shvatiš koliko njihova uloga znači i koliko toga rade da bismo mi na terenu mogli biti fokusirani samo na igru.

Ne bi bilo pošteno izdvajati imena igrača i trenera. Bilo ih je mnogo koji su me gurali naprijed, tražili više i u dobrim i u teškim trenucima, a ono što nosim iz tih odnosa nadilazi nogomet. Posebno se želim zahvaliti navijačima, najvećoj snazi ovog kluba i razlogu zbog kojeg se ide dalje kad je najteže. Vašu podršku i energiju ne zaboravljam. Odlazim ponosan, zahvalan i ispunjen.

U Zagreb sam došao kao stranac, ali odlazim kao netko tko ovaj klub i ovaj grad osjeća kao svoj dom. Dinamo nije samo dio moje karijere, to je dio mene koji nosim sa sobom gdje god idem”, napisao je Theophile na hrvatskom jeziku.

U komentarima mu je Dinamo odgovorio: “Pisali smo povijest, a to ostaje zauvijek.”