S dva gola srušio Dinamo na Maksimiru, sada je potpisao za Zrinjski

Mario Čuić karijeru će nastaviti u Zrinjskom. Mostarski klub potvrdio je dolazak 24-godišnjeg veznjaka, koji je potpisao ugovor do ljeta 2028. godine.
Nakon prošle sezone provedene u Posušju, za koje je odigrao 33 utakmice i zabio pet pogodaka, Čuić je napravio novi korak u karijeri i preselio u redove aktualnog viceprvaka Bosne i Hercegovine.
Nogometno se razvijao u Hajduku, gdje je kao 19-godišnjak debitirao za prvu momčad. Kasnije je nastupao za slovensko Radomlje, Istru 1961 i Varaždin, prije nego što je stigao u Posušje.
Najpoznatiji trenutak njegove karijere dogodio se u srpnju 2020. godine kada je u dresu Hajduka postigao dva pogotka u pobjedi 3:2 protiv Dinama na Maksimiru. Time je postao prvi hajdukovac nakon Blaža Sliškovića koji je u jednoj prvenstvenoj utakmici na Maksimiru dvaput zatresao Dinamovu mrežu.
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