Ristovski: Na kraju se mrtvi broje! Dok se neki bave marketingom, neki misle samo na trofeje

080A7062 via Guliver

Objava Željezničar nakon derbija s FK Sarajevo, koji je završio bez pogodaka, postala je pravi viralni hit. Fotografija je zbog svog neobičnog sadržaja privukla veliku pažnju i u kratkom roku dosegla milijunsku publiku na Twitteru, Instagramu i Facebooku.

Na fotografiji se uz igrača Željezničara Enes Alić u nezgodnoj pozi nalazi i nogometaš Sarajeva Stefan Ristovski, koji je o toj situaciji govorio u novom izdanju podcasta portala Vijesti.ba.

Na pitanje kako komentira objavu u kojoj se našao u nezahvalnoj ulozi, Ristovski je dao jasan odgovor. “Zaista se ne bavim tim stvarima. Dok se netko bavi trofejima, netko se bavi marketingom. Njima ostaje to, a nama je drugi put. Mrtvi se na kraju broje”, poručio je nogometaš Sarajeva.

Podsjetimo, riječ je o susretu 27. kola Premijer lige BiH u kojem su Željezničar i Sarajevo odigrali 0:0. Obje momčadi znatno zaostaju za vodećim Borac Banja Luka – Sarajevo je treće s 43 boda, dok je Željezničar šesti s 30 bodova.