Menalo napustio Sarajevo i seli na drugi kraj svijeta

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Foto: FK Sarajevo

Luka Menalo više nije igrač Sarajeva. Klub s Koševa potvrdio je rastanak s 29-godišnjim krilnim napadačem, koji će karijeru nastaviti u Indoneziji.

Menalo je u dresu Sarajeva odigrao 21 službenu utakmicu i postigao tri pogotka, a iz kluba su mu zahvalili na profesionalnosti i doprinosu tijekom protekle sezone te mu poželjeli sreću u nastavku karijere.

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Povremeni reprezentativac Bosne i Hercegovine tijekom karijere nastupao je za Čapljinu i Široki Brijeg, odakle je 2018. godine stigao u Dinamo. Zagrebački klub platio ga je 400 tisuća eura, a kasnije ga je slao na posudbe u Slaven Belupo, Olimpiju, Rijeku i Celje.

Za Dinamo je skupio 91 nastup, 11 pogodaka i osam asistencija te osvojio četiri naslova prvaka Hrvatske. Naslov prvaka osvajao je i u Sloveniji s Celjem, dok je pretprošle sezone s Rijekom stigao do titule u SuperSport HNL-u.