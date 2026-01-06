Hrvatski trener sporazumno raskinuo ugovor s klubom iz BiH

Podijeli :

GRZEGORZ RADTKE 058sport.pl NEWSPIX.PL via Guliver

Široki Brijeg, trenutačno šestoplasirani klub bosanskohercegovačke lige, objavio je na društvenim mrežama da je sporazumno raskinuo ugovor s hrvatskim trenerom Deanom Klafurićem.

“NK Široki Brijeg i šef stručnog stožera Dean Klafurić postigli su sporazumni raskid ugovora. Tijekom svog mandata, Klafurić je pokazao profesionalnost, predanost radu i maksimalno zalaganje.

Veznjak odlazi iz Dinama u milijunskom transferu? Hoće li Rebić i sljedeće sezone igrati u Hajduku? Za njega postoje samo dvije opcije

Klub se ovim putem zahvaljuje treneru Klafuriću na dosadašnjem radu, profesionalnosti i doprinosu te mu želi puno sreće i uspjeha u nastavku trenerske karijere. NK Široki Brijeg želi mu sve najbolje u budućim sportskim izazovima”, napisao je klub uz objavu.