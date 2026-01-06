Hoće li Rebić i sljedeće sezone igrati u Hajduku? Za njega postoje samo dvije opcije

Prema pisanju Sportskih novosti, Rebić je imao i financijski jače ponude, ponajprije iz inozemstva, no nije ih želio razmatrati. Presudan mu je bio povratak “doma” i igranje u okruženju u kojem se najbolje osjeća, a ne novi ugovor pod svaku cijenu.

Hajdukovac nije zadovoljio na posudbi u Lokomotivi: Vraća se u Split Hajduk odbio pola milijuna eura za igrača koji sjedi na klupi

“Hajduk mu je ljetos nudio dvogodišnji ugovor kojeg je Rebić odbio. A zašto ga je odbio? Dugo nije igrao, malo je zabijao zadnjih godina i želio je sam sebe provjeriti na terenu, vidjeti kako će to izgledati. Pa, ako Hajduku bude od koristi, lako će produžiti suradnju, nikakav problem to nije. Dakle, Rebić je ljudima u Hajduku predložio da ga praktički dovedu na nekakvo probno “kvalifikacijsko” razdoblje. Bude li dobar, super, ne bude li, ruka ruci.

Razmišlja samo o Hajduku, inozemne su avanture za njega zatvoreno poglavlje. I zato su izgledi da ostane na Poljudu i sljedeće sezone zapravo golemi. Trenutačno je to i jedina opcija koja mu je u glavi. Ili Hajduk ili kraj karijere”, pišu SN.