BiH legenda: Da sam zabio taj penal, rata u Jugoslaviji sigurno ne bi bilo

Podijeli :

Ondrej Banka by Guliver

Faruk Hadžibegić, legenda Sarajeva i posljednji kapetan reprezentacije Jugoslavije, bio je ključna figura u povijesti jugoslavenskog nogometa. Nekadašnji libero Sarajeva, Betisa, Sochauxa i Toulousea predvodio je reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu 1990. u Italiji, posljednjem velikom natjecanju Jugoslavije prije raspada države.

Pod vodstvom Ivice Osima, Jugoslavija je u Italiji imala izuzetno talentiran sastav, u kojem su glavne uloge igrali Dragan Stojković Piksi, Zlatko Vujović, Safet Sušić, Robert Prosinečki, Dejan Savićević i Zoran Vulić, dok su s klupe čekali priliku Davor Šuker, Alen Bokšić, Robert Jarni i drugi.

Reprezentacija je dogurala do četvrtfinala protiv Argentine, gdje je nakon 120 minuta igre ostalo 0:0, unatoč činjenici da je Jugoslavija veći dio susreta igrala s desetoricom zbog isključenja Refika Šabanadžovića. Tomislav Ivković obranio je penal Diegu Maradoni, no Hadžibegićev neprecizan udarac s bijele točke bio je presudan – Argentina je prošla dalje i kasnije izgubila finale od Zapadne Njemačke.

Hadžibegić se tijekom gostovanja u podcastu Balkan Rules prisjetio te utakmice: “Da nije bilo rata, bili bismo prvaci na sljedećem Svjetskom prvenstvu u SAD-u 1994. godine. To govorim s punim uvjerenjem i rekao bih to pred Bogom i narodom. Da sam dao gol, uvjeren sam da bismo prošli u polufinale, ne zvuči pretenciozno, ali mislim da kasnije ne bi došlo do rata.

Kad vidimo što se danas događa u svijetu, očito da se ništa nije naučilo iz povijesti, da se nije naučila lekcija iz bivše Jugoslavije. To je dokaz da političari žele rat, a ne narod.”