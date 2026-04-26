Evo u kojem sastavu bi mogao Hajduk zaigrati na Rujevici

Hajduk u ovom susretu može i matematički ostati bez šansi za naslov, budući da Dinamo pet kola prije kraja ima velikih 13 bodova prednosti. S druge strane, Rijeka lovi europska mjesta i ovaj joj je dvoboj iznimno važan, pogotovo nakon poraza od Varaždina, zbog kojeg ima samo bod više od pete Lokomotive.

Iako Splićanima rezultat nema presudnu težinu, riječ je o velikom derbiju, a dodatni motiv je i ispravljanje dojma nakon poraza 0:1 od Osijeka na Poljudu.

Trener Gonzalo Garcia mogao bi napraviti nekoliko promjena u sastavu, prenosi tportal. očekuje se povratak Darija Melnjaka, dok se za početnih 11 nameće i Iker Almena. Zbog kartona neće igrati Michele Šego, a izostaje i Ante Rebić zbog potresa mozga.

Očekivani sastav Hajduka:

Silić – Sigur, Šarlija, Marešić, Melnjak – Pajaziti, Guillamon – Almena, Pukštas, Brajković – Livaja.