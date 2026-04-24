Garcia: Mentalitet mora biti bolji. Bayern je prvak svake godine, ali se ne štede protiv ikoga

xLukaxKolanovicx via Guliver

Noogmetaši Hajduka u nedjelju od 16 sati gostuju na Rujevici u Jadranskom derbiju protiv Rijeke.

Splićani tamo nisu slavili od 2022. godine. U prvom susretu na Rujevici ove sezone Rijeka je slavila s visokih 5:0, a pobijedili su i u Kupu s 3:2 nakon epskog preokreta. Utakmicu je najavio trener Splićana, Gonzalo Garcia.

Garcia se osvrnuo na izjavu da su njegovi igrači u prošlom dvoboju protiv Osijeka 60 minuta šetali.

“Ne želim ići previše u detalje, ali to se ne bi trebalo događati. Razumijem da smo u situaciji gdje smo daleko od prvog i trećeg mjesta, ali ekipa se svejedno mora poboljšati. O tome pričam od prvog dana, to je problem. Mentalitet mora biti bolji. Najvažnija kvaliteta za igrača je da mu je svaka utakmica finale, to vidite kod svih top igrača. Bayern je prvak svake godine, ali se ne štede protiv ikoga. To je kvaliteta, to je kultura i to se treba graditi. Ako igrači žele napraviti iskorak, trebaju na taj način razmišljati.”

Prokomentirao je i potencijalni otkaz ako izgubi od Rijeke.

“Ne razmišljam o tome. U posljednjih 20 godina, klub nije uvijek bio drugi, a sad to možemo osigurati s još par bodova. Bit ćemo drugi, razvili smo igrače, nije loša sezona, ali ne smijemo to pustiti. Ako to pustimo, to je simptom loših stvari koje imamo ovdje. Zadovoljan sam kako radi stožer, kako rade igrači, ostalo nije moja briga.”

Ozljede muče Splićane…

“Ozljede su iste. Krovinović, Hodak, Rebić, Skelin su ozljeđeni, Šego je suspendiran. Vratar se neće mijenjati, Silić radi dobro. Pokazuje dobru razinu, ovo mu je prva seniorska sezona, ima 21 godinu, naravno da će imati loše trenutke. On je moderni vratar i igra dobro nogom, skroman je i dobro radi.”