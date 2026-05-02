Evo protiv koga Jakirovićev Hull igra u polufinalu doigravanja za Premier ligu

Podijeli :

xAndyxSumnerx FIL-23317-0223 via Guliver Image

Sergej Jakirović i njegov Hull su u posljednjem kolu Championshipa s 2:1 slavili protiv Norwicha te su nakon nevjerojatne drame iskoristili posrtaj Wrexhama te su tako osigurali šesto mjesto.

Odmah nakon utakmice saznali su tko će im biti protivnik u polufinalu doigravanja za Premier ligu.

Riječ je o londosnkom klubu Millwallu koji je u posljednjem kolu slavio protiv Oxford Uniteda te je ostao kratak za drugo mjesto i izravnu promociju u elitni rang.

Tamo nisu bili još od sezone 1989./1990., a tada se još igrala takozvana Prva divizija, a ne sadašnja Premier liga. Što se tiče Hulla, oni u Premier ligi nisu bili još od sezone 2016./2017.

Prva utakmica polufinala igrat će se osmog svibnja u Hullu dok će uzvrat biti tjedan dana kasnije u Londonu. Finale je na rasporedu 25. svibnja na londonskom Wembleyu.