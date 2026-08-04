Prijava u zadnji čas: Kalik može igrati protiv Dinama!

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Luka Kolanovic via Guliver

Trener Kauno Žalgirisa Željko Sopić uspio je u posljednjim trenucima riješiti veliku administrativnu križaljku i na UEFA-inu listu za europske okršaje protiv zagrebačkog Dinama uvrstiti dva zvučna pojačanja – Anthonyja Kalika i Gabriela Debeljuha.

Hrvatski stručnjak na klupi litavskog prvaka još je uoči susreta bio pod velikim znakom upitnika hoće li uopće moći računati na dvojac koji se momčadi priključio doslovno u hodu. Problem su predstavljala striktna UEFA-ina pravila o broju domaćih igrača i onih poniklih u klupskoj akademiji, zbog čega je Sopić morao povući nepopularne poteze.

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“Ne znam što ću učiniti i tko će od njih biti na popisu. Debeljuh je s nama odradio tek jedan trening, a Kalik je praktički tek stigao u hotel. Moramo poštovati pravila UEFA-e, moram nešto odlučiti pa ćemo vidjeti je li odluka bila ispravna”, iskreno je komentirao Sopić uoči raspleta.

Na koncu je rješenje ipak pronađeno u zadnji čas. Sopić je s europske liste odlučio prekrižiti litavskog veznjaka Tautvydasa Burdzilauskasa te slovenskog napadača Harisa Kadriča, čime se oslobodio prostor za registraciju Kalika i Debeljuha.

Obojica su novopridošlih igrača odradila trening na Maksimiru i bit će u konkurenciji za sastav. Za očekivati je da će i bivši veznjak Hajduka i iskusni napadač Debeljuh – koji je u prošlosti već zabijao Dinamu u dresu rumunjskog Cluja – dobiti određenu minutažu u borbi s hrvatskim prvakom.