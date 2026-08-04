Kreković uoči Dinama: ‘Želim slavlje kao s Hajdukom, gol bi mi značio nevjerojatno puno’

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Nakon što je u prošlom kolu postao junak povijesnog uspjeha litavskog Kauno Žalgirisa zabivši u 85. minuti pobjednički pogodak protiv Klaksvíka za prolazak, 26-godišnji hrvatski napadač Leon Kreković večeras se vraća na Maksimir.

Proizvod Hajdukove akademije u Kauno je stigao tek sredinom srpnja na osobni poziv trenera Željka Sopića, a pred okršaj s Dinamom u 3. pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka otvorio je dušu o teškim životnim odlukama, ali i ogromnom motivu uoči večerašnjeg dvoboja u Zagrebu.

Odlazak u Litvu za Krekovića nije bio jednostavan jer je značio ponovni rastanak od supruge i djeteta nakon dva mjeseca provedena zajedno kod kuće.

“Kada imaš obitelj, suprugu i dijete, prioriteti se mijenjaju. Supruga je počela raditi, dijete ide u školu i teško je svake godine ili dvije mijenjati mjesto stanovanja. Nije bilo lako odvojiti se od njih. Kada imaš malo dijete, otići nije jednostavno – noć prije puta nekoliko sam puta zaplakao jer sam znao koliko će mi nedostajati”, rekao je za litavsku televiziju LRT.

Obitelj je u početku imala dvojbe oko odlaska u Litvu, no sve je prelomio telefonski poziv trenera:

“Kada te nazove trener i kaže da te želi u svojoj momčadi, ne možeš reći ‘ne’. Igraču je najvažnije osjetiti trenerovo povjerenje i vjeru. Mislim da sam to povjerenje opravdao. Moja je obitelj sada presretna. U početku su dvojili je li odluka o odlasku u Litvu bila ispravna, ali sada kažu da je možda takav bio Božji plan.”

Kreković je u Hajdukovoj akademiji proveo devet godina. Prošao je sve mlađe uzraste, stigao do prve momčadi, no nakon promjene klupske struke morao je potražiti novu sredinu. Unatoč tome, Split i Poljud ostali su duboko u njegovu srcu, a večeras na Maksimiru želi reprizirati 2020. godinu kada je s Hajdukom slavio protiv Dinama 3:2.

“To su bile moje posljednje utakmice na Maksimiru i sjećam se te pobjede. Jedva čekam utakmicu i nadam se da će ishod biti isti. Sjećam se i svog prvog derbija na Poljudu pred 30 tisuća gledatelja. Atmosfera je bila nevjerojatna, i danas me prođu trnci kad se sjetim. Emocije kada igraš protiv najvećeg rivala uvijek će imati posebno mjesto u mom srcu.”

Lojalni navijači iz Splita već su mu poslali jasne poruke uoči okršaja u Zagrebu:

“Prijatelji u Splitu su veliki navijači Hajduka, pa me sada nagovaraju: ‘Idi i zabij Dinamu’. Vjerojatno, ako zabijem, moj suigrač Ivan Fiolić neće biti sretan. (…) Rođak moje supruge rekao mi je da mu moram dati ulaznice kako bi napravio kaos. U Splitu Hajduk znači sve i želim predstavljati svoj grad na najbolji mogući način. Pobijediti Dinamo i zabiti im pogodak značilo bi mi nevjerojatno puno.”

Dinamo u večerašnji okršaj ulazi kao izraziti favorit, no Kauno Žalgiris je svoj primarni cilj – povijesni plasman u grupnu fazu europskog natjecanja – već ostvario. To im, tvrdi Kreković, daje potpunu slobodu.

“Trenutačno ne osjećamo pritisak. Cilj je ostvaren, pa možemo igrati slobodnije. No, naravno da želimo pobijediti. Iako se to čini gotovo nemogućim, u nogometu se sve događa. To podsjeća na priču o Davidu i Golijatu – ako vjeruješ, možeš pobijediti jačeg. Na teren izlazim s mišlju da nitko nije bolji od mene dok to ne dokaže na terenu. Ako dokažu svoju nadmoć, stisnut ću im ruku i čestitati.”

Kreković je dodao kako iznimno poštuje zagrebački klub:

“Zabiti pogodak Dinamu na njihovom stadionu značilo bi mi jako puno. Pa to je ipak Liga prvaka. Svi mi poštujemo Dinamo, to je veliko ime. Postigli su jako puno u posljednjih dvadeset godina, svi se sjećamo njihove pobjede protiv Tottenhama. U momčadi se malo šalimo da će nas možda podcijeniti, ali dobro znamo njihovu kvalitetu. Trener Željko Sopić od rođenja je navijač Dinama, Ivan Fiolić je također ponikao u tom klubu. Ima šala, ali na terenu ćemo biti profesionalni i boriti se do kraja.”

Zanimljivo je da svlačionicu litavskog kluba dijele igrač ponikao u Hajduku (Kreković) i igrač ponikao u Dinamu (Ivan Fiolić).

“Ovaj dvoboj je poseban i za mene i za ostale dečke iz Hrvatske. Dinamo je najveći klub u našoj zemlji. U Zagreb putujemo bez ikakvog pritiska. Jasno je da su suparnici izraziti favorit, ali želimo uživati u ovoj prilici. U ovakvim utakmicama moraš dati sve od sebe – sto posto snage. Ovo je najveća pozornica i najbolje utakmice u kojima igrač može sudjelovati. Ovdje smo jedno. U Hrvatskoj je borba između Zagreba i Splita uvijek praćena pritiskom i emocijama, ali u ovom smo klubu kao braća. Mi smo jedna momčad koja teži zajedničkom cilju i učinit ćemo sve da odemo korak dalje.”

Prva utakmica između Dinama i Kauno Žalgirisa igra se večeras od 20 sati na Maksimiru, a uzvrat je tjedan dana kasnije u Litvi.