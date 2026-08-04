SK doznaje: Rusi se vraćaju, proširuje se Liga nacija

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Kako srpski Sport Klub saznaje, čelnici FIVB-a predlažu da u sljedećoj Ligi nacija 2027. godine sudjeluje 19 reprezentacija u obje konkurencije.

To znači da bi se Liga proširila za dvije selekcije — odbojkaše Finske i odbojkašice Slovenije (najbolje nekvalificirane reprezentacije prema FIVB ljestvici) — te za obje ruske selekcije.

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Naknadno bi se odredio i sustav natjecanja, s obzirom na to da su se do sada igrala tri turnira s po šest reprezentacija (ukupno 18 selekcija), pa bi sada bila potrebna određena korekcija rasporeda i broja reprezentacija po skupinama.

Iz dobro obaviještenih izvora Sport Klub saznaje i to da odbojkaši Rusije neće moći sudjelovati na nadolazećem Svjetskom prvenstvu 2027. godine, čiji je domaćin Poljska, zbog zabrane ulaska ruskim građanima u tu zemlju.

Što se tiče ženske selekcije Rusije, ona bi mogla dobiti dozvolu za ulazak u SAD ili Kanadu, zemlje domaćine sljedećeg odbojkaškog Mundijala. Naravno, FIVB će pokrenuti razgovore s vlastima u tim državama kako bi se odobrio ulazak odbojkašicama Rusije, a samim time i nastup na Svjetskom prvenstvu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.