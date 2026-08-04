Loše vijesti za bivšeg igrača Dinama: ‘Traže mu novi klub’

Podijeli :

AP Photo/Giannis Papanikos via Guliver

Hrvatski reprezentativac Luka Ivanušec ponovno se nalazi u nezavidnom položaju u Rotterdamu.

Prema pisanju nizozemskog lista Algemeen Dagblad, 27-godišnji krilni napadač ispao je iz planova Feyenoorda uoči početka nove sezone te mu klub aktivno traži novu sredinu.

Dominguez progovorio o transferu iz Dinama i otkrio koji mu je cilj Skandal u Sloveniji: Bivši Dinamov igrač na udaru navijača Hrvat iz Žalgirisa za SK o najvećoj prijetnji Sopića: ‘S time će ih mučiti kao Thun’

U detaljnoj analizi pripremnog razdoblja, nizozemski mediji ističu kako je igrački kadar Feyenoorda sa 29 igrača prevelik te da sportski direktor Dévy Rigaux ima četiri tjedna da smanji broj u svlačionici. Među igračima na koje se više ne računa nalazi se i Ivanušec, uz Caspera Tengstedta i Gonçala Borgesa. Ovaj trojac nije dobio ni minutu u pripremnoj utakmici protiv Atalante koja se igrala čak 120 minuta.

Ivanušec je na De Kuip stigao u ljeto 2023. godine iz Dinama u transferu vrijednom 7.8 milijuna eura, no od dolaska nije uspio izboriti konstantnu ulogu u prvoj momčadi. Za Feyenoord je dosad upisao 55 nastupa, u kojima je postigao četiri pogotka i podijelio sedam asistencija.

Prošlu je sezonu proveo na posudbi u grčkom PAOK-u, gdje je zabilježio 32 nastupa, dva pogotka i četiri asistencije, no povratak u Nizozemsku očito mu nije donio novi početak. S obzirom na to da mu je tržišna vrijednost prema Transfermarktu pala na tri milijuna eura, Feyenoord će do kraja ljetnog prijelaznog roka pokušati pronaći rješenje za njegov transfer ili novu posudbu.