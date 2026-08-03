Evo kako bi trebao izgledati sastav Dinama u srazu protiv Sopićeve momčadi

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Mario Kovačević ima nekoliko nedoumica pred okršaj s Kauno Žalgirisom.

Dinamo u utorak od 20 sati na Maksimiru dočekuje Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola Lige prvaka. Nakon dramatičnog prolaska protiv Thuna i pobjede nad Slaven Belupom na otvaranju SHNL-a, trener Mario Kovačević ponovno će pokušati pronaći idealnu ravnotežu između europskih i domaćih obveza.

Protiv Slavena je značajno promiješao sastav u odnosu na uzvrat sa švicarskim prvakom. Od standardnih prvotimaca od prve minute zaigrali su samo Filipović, Mišić i Beljo, dok su priliku dobili Tabinas, Perez Vinlof, Galešić, Radeljić, Topić, Hoxha, Kačavenda i Stojković.

U međuvremenu je Dinamo prijavio momčad za dvoboje s litavskim prvakom. Jedina promjena u odnosu na prethodni popis jest odlazak Mounsefa Bakrara, čije je mjesto zauzeo novi napadač Smail Prevljak.

Najveće izglede za ulazak u početni sastav ima Matteo Perez Vinlof. Mladi Šveđanin protiv Slaven Belupa potvrdio je kvalitetu u ofenzivnom dijelu igre, upisao asistenciju za Beljin pogodak i ostavio vrlo dobar dojam. Budući da se očekuje Dinamova dominacija u posjedu, njegove napadačke kvalitete mogle bi biti važnije od obrambenih karakteristika Brune Gode.

Na desnom boku gotovo je sigurno mjesto Morisa Valinčića, dok se u središtu obrane očekuje nastavak suradnje Sergija Domingueza i Scotta McKenne, iako je Stjepan Radeljić dobrim nastupom protiv Slavena pokazao da ozbiljno konkurira za mjesto među prvih 11.

U veznom redu najveći je dobitnik početka sezone Lukas Kačavenda. Nakon odličnog ulaska protiv Thuna i vrlo dobre partije protiv Slavena nametnuo se kao ozbiljan kandidat za početni sastav. Ipak, Mario Kovačević na konferenciji za medije izrazio je uvjerenje da će Miha Zajc biti spreman za nastup, premda je upitan zbog problema s tetivama. Ako Zajc neće biti u punoj snazi, Kovačević neće imati puno dilema na račun sjajne forme Lukasa Kačavende.

Na desnom krilu prednost bi ponovno mogao dobiti Mateo Lisica ispred Frana Topića, dok je na lijevoj strani najveća dvojba između Arbera Hoxhe i Mislava Oršića. U konkurenciji je i Gabriel Vidović, koji može pokriti tu poziciju, ali očekuje se da će Hoxha imati prednost jer se od spomenute trojice najbolje snalazi protiv niskog obrambenog bloka.

Očekivani sastav Dinama: Filipović – Valinčić, McKenna, Dominguez, Perez Vinlof – Mišić, Zajc (Kačavenda), Stojković – Lisica, Beljo, Hoxha.