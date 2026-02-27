Trener Genka: Srećom, Stojković je pogriješio. Unatoč tome, sjajan je igrač

Podijeli :

David Catry Isosport via Guliver Images

Trener Genka zadovoljan je što je njegova momčad preživjela triler s Dinamom, a komentirao je i Luku Stojkovića.

“Nismo očekivali da će biti lako protiv Dinama. No puno smo griješili, više od Dinama. Nije nam bilo lako, ali smo tijekom produžetaka pokazali pravo lice. Ponosan sam na svoje igrače”, izjavio je Nicky Hayen, trener Genka nakon prolaska Dinama s ukupnih 6:4 nakon 210 minuta igre kroz dvije utakmice.

VEZANA VIJEST VIDEO / Dinamo nije preživio ludi triler u Belgiji, pogledajte sve golove VIDEO / Stojković opalio šamar protivniku i zaradio crveni u Belgiji!

Luka Stojković briljirao je u prvih 90 minuta, ali se onda pretvorio u tragičara isključenjem u produžetku. Hayen je prokomentirao kako je Stojković “srećom učinio tu grešku”, ali i pohvalio Dinamova veznjaka.

“Sjajan je igrač, odlično je večeras igrao između linija. Pokazao je puno vještina. Srećom po nas, učinio je tu grešku, no to se događa. Bez obzira na to, on je uistinu sjajan igrač.”

U sljedećoj rundi Europa liga Genk čeka Romu ili Freiburg. Hayen je svjestan da će u tom dvomeču Genk morati odigrati bolje nego sada u revanšu s Dinamom.

“Sretni smo što smo ovo preživjeli. Sada se moramo popraviti i igrati bolje.”