Soldo: Betis je iskoristio poklone, pokazali smo u drugom dijelu da se možemo nositi s njima

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

Nakon Marija Kovačevića stigli su i dojmovi igrača Dinama nakon poraza od Betisa 3:1.

“Upali smo u rupu 15-ak minuta, kad smo primili te golove. Do prvog gola smo bili kompaktni. Sami sebe smo pobijedili”, rekao je Marko Soldo, veznjak Dinama za Arena Sport.

Smatra da je u drugom poluvremenu bilo pozitivnih stvari.

“Pokazali smo u drugom poluvremenu da se možemo bez problema nositi s njima. Samo smo trebali igrati tako od početka. Betis je iskoristio poklone. Moramo raditi na tome da budemo mirni i sigurni kad imamo posjed. Da oni isto moraju trčati za loptom, a ne samo mi. Kad nismo svi zajedno i ne prati svatko svog igrača, teško je igrati protiv njih. Najbitnije nam je sad da završimo sezonu hrvatskog prvenstva na prvom mjestu, moramo pobijediti u ove dvije utakmice koje su ostale do kraja polusezone.”

Fran Topić je dodao:

“Dobro smo stajali prvih pola sata. Nakon toga smo imali mini-krizu, gdje smo im poklonili golove. U drugom poluvremenu smo morali izaći malo hrabrije i odlučnije i na kraju smo zabili taj gol. Betis je ozbiljna momčad, imaju jako dobre pojedince i igraju u jednoj od najjačih liga na svijetu. Teško ih je zaustaviti, puno se kreću. Borili smo se koliko smo mogli. Cilj nam je biti jesenski prvak. Idemo hrabro već protiv Belupa.”