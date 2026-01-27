Sedam navijača PAOK-a poginulo u Rumunjskoj

Podijeli :

Tragedija u Rumunjskoj...

Sedam navijača grčkog nogometnog kluba PAOK, koji su putovali u francuski Lyon na utakmicu Europske lige, izgubili su živote u teškoj prometnoj nesreći u blizini rumunjskog grada Temišvara.

Sedam navijača solunskog kluba poginulo je u minibusu koji se nakon pretjecanja frontalno sudario s kamionom, a potom i cisternu. Preostala trojica putnika u minibusu su teško ozlijeđena. Na mjesto nesreće izašao je i predstavnik grčkog veleposlanstva u Rumunjskoj, a na putu je i predstavnik PAOK-a.

Nakon nesreće oglasio se i grčki premijer Kyriakos Mitsotakis, napisavši na društvenim mrežama da je duboko potresen gubitkom sedam mladih života. Dodao je da grčke vlasti surađuju u istrazi nesreće te nude pomoć svima pogođenima.