Poznato koliko je Hajduk zaradio prolaskom Žiline

Hajduk je izborio plasman u 2. pretkolo Europske lige nakon što je s ukupnih 3:2 izbacio slovačku Žilinu. Splićani su na Poljudu slavili 2:0, dok su u uzvratu u Slovačkoj poraženi 2:1, što im je bilo dovoljno za nastavak puta u Europskoj ligi.
Momčad Gonzala Garcije u sljedećoj rundi čeka ciparski Pafos. Prvi susret igrat će se na Poljudu u četvrtak 23. srpnja od 21 sat, dok je uzvrat tjedan dana kasnije u Limassolu s početkom u 20 sati.
Za ulazak u ligašku fazu Europske lige Hajduk mora proći još tri prepreke. U slučaju ispadanja, Splićani bi natjecanje nastavili u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.
Prolaskom Žiline Hajduk je osigurao i dodatnu financijsku nagradu. UEFA klubovima za svako odigrano pretkolo isplaćuje 175 tisuća eura, pa je splitski klub plasmanom u drugo kolo tako ukupno zaradio 350 tisuća eura.
U uzvratu protiv Žiline Hajduk je poveo krajem prvog poluvremena pogotkom Aleca Van Hoorenbeecka, no domaćin je u nastavku izjednačio preko Marka Roginića. Drama je stigla u završnici kada je Žilina povela autogolom Darija Melnjaka u 91. minuti, ali Bijeli su sačuvali ukupnu prednost i izborili prolaz dalje.
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