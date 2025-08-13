Od tragičara je postao riječki spasitelj pa skromno zaključio: ‘Nadam se da sam se iskupio’

Podijeli :

DanxClohessyx DC016084 copy by Guliver

Rijeka je na uzvratu trećeg kola Europa lige u gostima svladala Shelbourne 3:1 i tako preokrenula domaći poraz 1:2 iz prve utakmice, čime je osigurala nastup u europskoj jeseni.

U play-offu, posljednjoj kvalifikacijskoj rundi prije grupne faze, Rijeku čeka pobjednik dvoboja austrijskog Wolfsbergera i grčkog PAOK-a. Prva utakmica u Solunu završila je bez golova, a uzvrat se igra sutra u mjestu blizu Graza.

Ako prođe, Rijeka će igrati u grupnoj fazi Europa lige, što znači jesen u Europi i najmanje osam utakmica tog natjecanja. U slučaju poraza u play-offu, pasti će u grupnu fazu Konferencijske lige i osigurati najmanje šest europskih dvoboja.

Aktualni osvajač duple krune do slavlja u Irskoj stigao je dramatično, uz tri vrlo atraktivna pogotka. Toni Fruk otvorio je seriju golova u 33. minuti sjajnim volejem ljevicom s 18 metara. U 73. minuti Tiago Dantas izveo je pravo remek-djelo – pogodio je rašlje s gotovo 30 metara i izjednačio ukupni rezultat dvomeča. Shelbourne je četiri minute prije kraja smanjio iz penala koji je skrivio Ante Oreč, pa je izgledalo da slijede produžeci. No upravo se Oreč iskupio u 89. minuti – primio je loptu na desnoj strani, okružen trojicom protivnika, i iz okreta pogodio suprotni kut.

Za 23-godišnjeg desnog bočnog, koji je u siječnju stigao iz Veleža za 200 tisuća eura, to je bio tek treći gol u karijeri, ali i onaj koji je Rijeci donio jesen u Europi te minimalno 3.7 milijuna eura od UEFA-e. Nije čudno što ga je nakon takvog pogotka, kako bilježi fotografija, oduševljeno zagrlio trener Radomir Đalović.

Oreč je komentirao veliki uspjeh: “Glavni cilj od početka sezone bila je Europa. Sada smo je osigurali i presretni smo, ali vjerujem da ova ekipa može još. Nakon poraza u prvoj utakmici bili smo pred uzvrat pod pritiskom.

Ali odmah smo se nametnuli i nakon što smo postigli prvi gol nastavili smo igrati tako da smo redali šanse i zabijali. Četiri minute prije kraja skrivio sam penal, ali zatim ubrzo i zabio za pobjedu. Tako je to, mi moramo uvijek malo zakuhati. Skrivio sam penal i nadam se da sam se iskupio.”