OD 21:00 MALMÖ – DINAMO Plavi love treću pobjedu u nizu u EL protiv ove godine ispodprosječnih Šveđana

Malmo večeras od 21 sat dočekuje Dinamo u trećem kolu Europa lige, a mnogi se i dalje prisjećaju susreta momčadi u kvalifikacijama Lige prvaka 2011. godine.

U toj je utakmici prije 14 godina igrao i kapetan Malmoa Pontus Jansson, koji se nakon potresa mozga vraća i za večerašnji susret.

