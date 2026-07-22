Garcia ne mijenja pobjedničku formulu? Livaja ponovno čeka priliku s klupe

Hajduk u četvrtak od 21 sat na Poljudu dočekuje ciparski Pafos u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige, a prema svemu sudeći trener Gonzalo Garcia neće mijenjati početnu postavu koja je krenula protiv Žiline u prvoj utakmici prethodne runde.
To znači da bi Marko Livaja ponovno mogao utakmicu započeti na klupi, dok će Garcia još jednom povjerenje dati momčadi koja je dosad pokazala željeni intenzitet i taktičku disciplinu.
Pafos slovi za kvalitetnog protivnika s velikim brojem tehnički potkovanih stranih igrača, no Hajduk vjeruje da organiziranom igrom, čvrstom obranom i brzom tranzicijom može doći do pozitivnog rezultata uoči uzvrata na Cipru.
Splićane očekuje zahtjevan europski ispit protiv momčadi koja voli dominirati posjedom, dok će Bijeli pokušati iskoristiti prostor koji Ciprani ostavljaju u obrani i napraviti prvi korak prema plasmanu u treće pretkolo Europske lige.
Očekivani sastav Hajduka: Silić; Acapandie, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović – Pukštas, Pajaziti – Brajković, Dalisson, Melnjak – Šego.
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