Osijek u HNL-u pronašao zamjenu za Roka Jurišića

Heister je posljednje dvije sezone proveo u Istri 1961, za koju je upisao 142 nastupa, a ranije je igrao za Zadar, Ludogorec, Ferencváros, Fehérvár i druge klubove. Rođen je u Njemačkoj, ali je prve seniorske korake napravio upravo u Hrvatskoj.

Jurišićev odlazak u Aris trebao bi Osijeku donijeti oko milijun eura odštete uz moguće bonuse, što je znatno više od prvotno spominjanog iznosa.

Heister bi trebao popuniti prazninu nakon Jurišića i Borne Barišića, kojem je istekao ugovor. Na lijevom boku Osijeku još ostaju Luka Zebec i Emin Hasić.