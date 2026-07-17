Evo kada Hajduk igra protiv Pafosa u 2. pretkolu Europske lige

Pobjednik tog dvoboja izborit će plasman u 3. pretkolo Europske lige, a potencijalnog protivnika doznat će već u ponedjeljak na ždrijebu. Bude li Hajduk prošao Pafos, u toj fazi natjecanja neće imati status nositelja, što znači da bi mogao izvući jako kvalitetnog europskog suparnika.

Podsjetimo, Bijeli su veliki dio posla odradili u prvoj utakmici protiv Žiline, kada su na Poljudu slavili 2:0 pogocima Roka Brajkovića i Dalissona. U uzvratu u Slovačkoj domaćin je slavio 2:1, a jedini pogodak za Hajduk postigao je Alec Van Hoorenbeeck, što je bilo dovoljno da Splićani ukupnim rezultatom 3:2 osiguraju prolaz u sljedeću rundu kvalifikacija.