OD 20:00 Dinamo dočekuje Sopića i Kauno Žalgiris, stigli sastavi!

Dinamo i Kauno Žalgiris večeras u 20 sati na Maksimiru igraju prvu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. Uzvrat je tjedan dana kasnije u 19 sati u Litvi. Tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.
Stigli sastavi
Dinamo: Filipović - Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlöf - Stojković, Mišić, Zajc - Lisica, Beljo, Hoxha.
Žalgiris: Švedkauskas - Moutachy, Tolordava, Lekiatas, Konatar - Baldassarra - Ourega, Slivka, Benchaib, Kreković - Oliveira
Sudi: Erik Lambrechts (Belgija)
Evo kako će Sopić igrati protiv Dinama
Uoči večerašnje utakmice 3. pretkola Lige prvaka između Kauna i Dinama, oglasio se bivši trener litavske momčadi koji je dao insajderski uvid u promjene koje je uveo Željko Sopić.
Dominguez progovorio o transferu iz Dinama
Katalonski nogometni branič Sergi Dominguez rekao je u intervjuu španjolskim novinama Marca da mu je cilj s Dinamom igrati u Ligi prvaka, a jednog dana se vratiti u matičnu Barcelonu kao što je uspjelo Daniju Olmu.
Kalik može igrati protiv Dinama
Trener Kauno Žalgirisa Željko Sopić uspio je u posljednjim trenucima riješiti veliku administrativnu križaljku i na UEFA-inu listu za europske okršaje protiv zagrebačkog Dinama uvrstiti dva zvučna pojačanja – Anthonyja Kalika i Gabriela Debeljuha.
Obojica su novopridošlih igrača odradila trening na Maksimiru i bit će u konkurenciji za sastav. Za očekivati je da će i bivši veznjak Hajduka i iskusni napadač Debeljuh – koji je u prošlosti već zabijao Dinamu u dresu rumunjskog Cluja – dobiti određenu minutažu u borbi s hrvatskim prvakom.
Hrvat iz Žalgirisa za SK
Utakmicu je za Sport Klub najavio Petar Bosančić, bivši stoper Hajduka, koji je u litavskom nogometu već godinu i pol pa ima dobar uvid u momčad koja će se suprotstaviti hrvatskom prvaku na putu prema najelitnijem europskom natjecanju.
“Prije Sopića su se često mučili s niskim blokom, ali protiv Dinama bi upravo oni mogli odigrati tako i pokušati iznenaditi na kontre. Mi smo od njih izgubili kod kuće 3:0 – dominirali smo prvo poluvrijeme, ali ‘pukla’ je jedna kontra i otišla je utakmica u drugom smjeru. Isto tako, jaki su na loptu i zanima me kako će se pokušati nametnuti protiv Dinama. Neće biti lako, Sopić o Kovačevićevoj momčadi sve zna, imat će dodatni motiv i sigurno ga prenijeti na igrače.”
Što je još Bosančić rekao u najavi utakmice, pronađite OVDJE.
Kakav sastav će izvesti Kovačević?
Mario Kovačević ima nekoliko nedoumica pred okršaj s Kauno Žalgirisom.
Protiv Slavena je značajno promiješao sastav u odnosu na uzvrat sa švicarskim prvakom. Od standardnih prvotimaca od prve minute zaigrali su samo Filipović, Mišić i Beljo, dok su priliku dobili Tabinas, Perez Vinlof, Galešić, Radeljić, Topić, Hoxha, Kačavenda i Stojković.
U međuvremenu je Dinamo prijavio momčad za dvoboje s litavskim prvakom. Jedina promjena u odnosu na prethodni popis jest odlazak Mounsefa Bakrara, čije je mjesto zauzeo novi napadač Smail Prevljak.
Potencijalni sastav pronađite OVDJE.
Što ako Dinamo ne prođe?
Ako Modri ispadnu od Kauno Žalgirisa, idu u play-off Europske lige. Tamo, za razliku od Lige prvaka, nisu imali status nositelja jer se uzima koeficijent slabije momčadi u dvomeču, odnosno Kauno Žalgirisa u ovom slučaju.
Sat vremena nakon što su saznali protivnika u play-offu Lige prvaka, ples kuglica je odlučio protiv koga će igrati ako ne prođu prepreku u trećem pretkolu Lige prvaka, a to je pobjednik dvomeča između češkog Hradec Králové i turskog Bešiktaša.
Što ako Dinamo prođe dalje?
Dinamo će ako prođe Kauno Žalgiris koji vodi Željko Sopić, igrati protiv norveškog Vikinga.
Norveško prvenstvo traje kroz kalendarsku godinu, a Viking je osvojio naslov prvaka 2025. s bodom više u odnosu na Bodø/Glimt
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U novoj sezoni se, nakon odigranih 15 utakmica, nalazi na drugom mjestu s bodom manje, ali i utakmicom manje u odnosu na Bodø/Glimt.
Prve utakmice play-offa Lige prvaka na rasporedu su 18. i 19. kolovoza, a uzvrati se igraju 25. i 26. kolovoza.
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