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OD 20:00 Dinamo dočekuje Sopića i Kauno Žalgiris, stigli sastavi!

Champions League 4. kol 202617:00 > 18:54 0 komentara
Damir Krajac CROPIX via Guliver

Dinamo i Kauno Žalgiris večeras u 20 sati na Maksimiru igraju prvu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. Uzvrat je tjedan dana kasnije u 19 sati u Litvi. Tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu.

18:48

Stigli sastavi

Dinamo: Filipović - Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlöf - Stojković, Mišić, Zajc - Lisica, Beljo, Hoxha.  

Žalgiris: Švedkauskas - Moutachy, Tolordava, Lekiatas, Konatar - Baldassarra - Ourega, Slivka, Benchaib, Kreković - Oliveira

Sudi: Erik Lambrechts (Belgija)

18:26

Evo kako će Sopić igrati protiv Dinama

Uoči večerašnje utakmice 3. pretkola Lige prvaka između Kauna i Dinama, oglasio se bivši trener litavske momčadi koji je dao insajderski uvid u promjene koje je uveo Željko Sopić.

18:21

Dominguez progovorio o transferu iz Dinama

Katalonski nogometni branič Sergi Dominguez rekao je u intervjuu španjolskim novinama Marca da mu je cilj s Dinamom igrati u Ligi prvaka, a jednog dana se vratiti u matičnu Barcelonu kao što je uspjelo Daniju Olmu.

17:51

Kalik može igrati protiv Dinama

Trener Kauno Žalgirisa Željko Sopić uspio je u posljednjim trenucima riješiti veliku administrativnu križaljku i na UEFA-inu listu za europske okršaje protiv zagrebačkog Dinama uvrstiti dva zvučna pojačanja – Anthonyja Kalika i Gabriela Debeljuha.

 

Obojica su novopridošlih igrača odradila trening na Maksimiru i bit će u konkurenciji za sastav. Za očekivati je da će i bivši veznjak Hajduka i iskusni napadač Debeljuh – koji je u prošlosti već zabijao Dinamu u dresu rumunjskog Cluja – dobiti određenu minutažu u borbi s hrvatskim prvakom.

17:30

Hrvat iz Žalgirisa za SK

Utakmicu je za Sport Klub najavio Petar Bosančić, bivši stoper Hajduka, koji je u litavskom nogometu već godinu i pol pa ima dobar uvid u momčad koja će se suprotstaviti hrvatskom prvaku na putu prema najelitnijem europskom natjecanju.

 
 

“Prije Sopića su se često mučili s niskim blokom, ali protiv Dinama bi upravo oni mogli odigrati tako i pokušati iznenaditi na kontre. Mi smo od njih izgubili kod kuće 3:0 – dominirali smo prvo poluvrijeme, ali ‘pukla’ je jedna kontra i otišla je utakmica u drugom smjeru. Isto tako, jaki su na loptu i zanima me kako će se pokušati nametnuti protiv Dinama. Neće biti lako, Sopić o Kovačevićevoj momčadi sve zna, imat će dodatni motiv i sigurno ga prenijeti na igrače.”

 

Što je još Bosančić rekao u najavi utakmice, pronađite OVDJE

17:11

Kakav sastav će izvesti Kovačević?

Mario Kovačević ima nekoliko nedoumica pred okršaj s Kauno Žalgirisom.

 

Protiv Slavena je značajno promiješao sastav u odnosu na uzvrat sa švicarskim prvakom. Od standardnih prvotimaca od prve minute zaigrali su samo Filipović, Mišić i Beljo, dok su priliku dobili Tabinas, Perez Vinlof, Galešić, Radeljić, Topić, Hoxha, Kačavenda i Stojković.

 

U međuvremenu je Dinamo prijavio momčad za dvoboje s litavskim prvakom. Jedina promjena u odnosu na prethodni popis jest odlazak Mounsefa Bakrara, čije je mjesto zauzeo novi napadač Smail Prevljak.

 

Potencijalni sastav pronađite OVDJE

 
17:05

Što ako Dinamo ne prođe?

Ako Modri ispadnu od Kauno Žalgirisa, idu u play-off Europske lige. Tamo, za razliku od Lige prvaka, nisu imali status nositelja jer se uzima koeficijent slabije momčadi u dvomeču, odnosno Kauno Žalgirisa u ovom slučaju.

 

Sat vremena nakon što su saznali protivnika u play-offu Lige prvaka, ples kuglica je odlučio protiv koga će igrati ako ne prođu prepreku u trećem pretkolu Lige prvaka, a to je pobjednik dvomeča između češkog Hradec Králové i turskog Bešiktaša.

17:04

Što ako Dinamo prođe dalje?

Dinamo će ako prođe Kauno Žalgiris koji vodi Željko Sopić, igrati protiv norveškog Vikinga.

 

Norveško prvenstvo traje kroz kalendarsku godinu, a Viking je osvojio naslov prvaka 2025. s bodom više u odnosu na Bodø/Glimt

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U novoj sezoni se, nakon odigranih 15 utakmica, nalazi na drugom mjestu s bodom manje, ali i utakmicom manje u odnosu na Bodø/Glimt.

 

Prve utakmice play-offa Lige prvaka na rasporedu su 18. i 19. kolovoza, a uzvrati se igraju 25. i 26. kolovoza.

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