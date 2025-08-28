Dinamo saznao sve moguće protivnike u Europskoj ligi

Hrvatska će u ovoj sezoni imati dva kluba u europskim natjecanjima, Dinamo koji se izravno plasirao u grupnu fazu Europske lige, te Rijeku koja će igrati Konferencijsku ligu nakon što je u play-offu Europske lige s ukupnih 5:1 poražena od PAOK-a. Podsjetimo, Riječani su u prvoj utakmici na Rujevici pobijedili 1:0, no u Solunu su doživjeli težak poraz 5:0.
Po prvi put ždrijeb skupina Europske lige i Konferencijske lige održat će se u sklopu jednog događaja, u petak, 29. kolovoza u 13 sati, u Grimaldi Forumu u Monaku. Završetkom kvalifikacija poznata su sva imena 36 klubova koji će nastupiti u Europskoj ligi, među kojima je i Dinamo, koji je ove sezone direktno izborio mjesto u ovom natjecanju.
Zahvaljujući visokom europskom koeficijentu, Dinamo je smješten u prvi pot. Svaki klub će iz četiri jakosne skupine dobiti po dva protivnika – jednog će ugostiti, a kod drugoga će igrati u gostima.
Evo raspodjele potova:
POT 1
Roma
Porto
Rangers
Feyenoord
Lille
Dinamo Zagreb
Betis
Red Bull Salzburg
Aston Villa
POT 2
Fenerbahče
Braga
Crvena zvezda
Lyon
PAOK
Viktoria Plzen
Ferencvaros
Celtic
Maccabi Tel Aviv
POT 3
Young Boys
Basel
Midtjylland
Freiburg
Ludogorec
Nottingham Forest
Sturm Graz
FCSB
Nica
POT 4
Bologna
Celta Vigo
Stuttgart
Panathinaikos
Malmo
Genk
Go Ahead Eagles
Utrecht
Brann Bergen
