Celtin vratar se ozlijedio uoči susreta s Dinamom

Podijeli :

xJosexTorresx via Guliver

Celtin vratar Ionut Andrei Radu (28) uganuo je palac desne ruke pa će sasvim izgledno propustiti u četvrtak gostovanje kod zagrebačkog Dinama u Europskoj ligi.

“Napravljenom magnetskom rezonancom i ultrazvukom ustanovljeno je uganuće palca desne ruke”, priopćio je klub iz lučkog grada Viga. Rumunjski reprezentativni vratar ozlijedio je prst u nedjelju tijekom utakmice s Levanteom u Valenciji, gdje je njegova momčad pobijedila s 2-1 golom u sučevoj nadoknadi.

“Već je osjećao neku tegobu u toj ruci“, rekao je Celtin trener Claudio Girádez po završetku utakmice.

Okršaj Dinama i Celte sudi Grk koji Plavima još nije sudio, Rijeka dobila Maltežanina Bivši Vatreni o okršaju Dinama i Celte: ‘Bit će zanimljiva utakmica s dosta golova! Celta u Europi želi ići do kraja’

Radu je prvi vratar momčadi te je ove sezone upisao 14 nastupa i primio 18 golova. Liječnici su mu u utorak propisali “individualno treniranje uz ograničenja specifičnog treninga”.

Celta Vigo, koja zauzima 12. mjesto među 20 klubova u španjolskom prvenstvu, odradila je posljednji trening prije puta u Zagreb. U srijedu će trenirati na Maksimiru pa u četvrtak s početkom u 18.45 sati istrčati protiv Dinama koji je u subotu teško pobijedio Rijeku s 2-1.

Celta je u sezonu ušla slabo, ali je neporažena u posljednjih sedam utakmica. Pobijedila je u Europskoj ligi grčki PAOK s 3-1 i francusku Nicu s 2-1, a u domaćem prvenstvu je slavila s 3-2 nad Osasunom i 2-1 nad Levanteom. Njeni igrači se nadaju nastavku niza u Zagrebu.

“Mislim da bi nas pobjeda dovela u dobru poziciju četiri utakmice prije kraja ligaškog dijela Europske lige”, izjavio je napadač Ferran Jutgla (26) u intervjuu novinama Marca. “To bi bio važan korak za nas prema prolasku u iduću fazu natjecanja”, dodao je.

Dinamo je četvrti, a Celta deveta među 36 ekipa Europske lige.

“Dobro igramo u Europi te smo uzbuđeni. Borit ćemo se protiv svega što nam se nađe na putu”, poručio je Jutgla. Jedina dva gola, u jedanaest utakmica, zabio je Osasuni prije deset dana.

Osasunin napadač Ante Budimir, koji je tada zabio dva gola Celti, ali i promašio jedanaesterac izveden panenkom dok je na vratima stajao Radu, nije impresioniran ekipom iz Viga.

“Odradili smo veliki posao i odgurnuli Celtu na njenu polovicu”, rekao je nakon te utakmice Budimir (34). “No, znali smo da su brzi, s dobrim automatizmom, te su iskoristili jedino što imaju”, dodao je. Celta je došla do pobjede iz kontranapada u 87. minuti.

VIDEO / Budimir zabio dva gola Dinamovom protivniku iz EL pa promašio penal za hat-trick

“Postigli su golove iz tri ili četiri akcije, ali to je bilo sve što je Celta imala, te svoje automatske akcije”, napomenuo je hrvatski reprezentativac. “Nisam vidio ništa više od njih, ali radi se o tome da se bude učinkovit i prelome utakmice”.

Celtu nakon gostovanja kod Dinama čeka u nedjelju i zahtjevna prvenstvena utakmica s Barcelonom, prošlosezonskim prvakom Španjolske.