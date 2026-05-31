Hrvatski dragulj u Španjolskoj dobio novo priznanje, izabran je u birano društvo

Hrvatski košarkaški reprezentativac Michael Ružić, 19-godišnji igrač katalonskog Joventuta, izabran je u najbolju petorku španjolske lige sastavljenu od mladih igrača.

“Hrvatski igrač je ove sezone doživio svoju konsolidaciju u ACB ligi”, priopćio je u nedjelju organizator natjecanja Liga ACB.

“Pod vodstvom Ante Tomića i dijeleći svlačionicu s igračima poput Rickyja Rubia, Ružić je nastavio rasti sve dok nije postao važan član Joventuta, posebno u trenucima kada su ozljede pogodile igru unutar zeleno-crnog tima”, navedeno je u priopćenju.

Krilni centar je u tri utakmice ostvario 20 ili više evaluacijskih bodova, a u 13 utakmica je zabio preko deset koševa.

Među njegovim najistaknutijim nastupima ističe se prvi “double-double” učinak ostvaren u dvorani Olímpic u Badaloni u 19. kolu prvenstva. Tada je ubacio 11 poena i imao 11 skokova.

Osim toga, u 27. kolu je postao najmlađi igrač Joventuta koji je zabilježio 18 poena i 9 skokova u prvenstvenoj utakmici, postavši ujedno prvi mladi igrač kojem je to pošlo za rukom od vremena Luke Dončića, nekadašnjeg igrača Real Madrida.

U najboljoj petorci lige sastavljenoj od mladih igrača nalaze se i Sergio De Larrea (20) iz Valencije, Rafa Villar (21) iz Baskonije, Bassala Bagayoko (19) iz Bilbao Basketa te Izan Almansa (20) iz Real Madrida.

Za najboljeg mladog igrača u sezoni izabran je De Larrea.

U izboru su sudjelovali treneri, novinari i navijači glasujući putem interneta.

Španjolsko prvenstvo sada ulazi u fazu doigravanja u kojoj je osam momčadi među kojima i Joventut. Bivši hrvatski reprezentativni centar Tomić zbog ozljede neće igrati u njemu.

