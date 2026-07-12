Euforija u Urugvaju: Legendarni Diego Forlan preuzima kormilo reprezentacije

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Legendarni napadač će pokušati oporaviti reprezentaciju Urugvaja nakon razočaravajućeg Mundijala.

Nasljednik Marcela Bielse na klupi urugvajske reprezentacije je poznat.

Riječ je o legendarnom napadaču “La Celestea”, Diego Forlán.

Predsjednik Urugvajski nogometni savez Ignacio Alonso potvrdio je u razgovoru za Teledoce da će Forlán preuzeti reprezentaciju nakon razočaravajućeg nastupa na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, gdje Urugvaj nije uspio proći skupinu.

Za početak će suradnja biti privremenog karaktera, sve dok obje strane ne procijene da je riječ o dugoročnom rješenju.

“Ako u sljedećih nekoliko sati postignemo konačan dogovor s Diegom Forlánom, preuzet će reprezentaciju do 20 godina i voditi seniorsku reprezentaciju u predstojećim prijateljskim utakmicama. Izuzetno je motiviran, iako još moramo usuglasiti nekoliko detalja”, rekao je Alonso.

Nekadašnji urugvajski reprezentativac, koji je za nacionalnu momčad odigrao 112 utakmica i postigao 36 pogodaka, dosad je imao dva trenerska angažmana. Vodio je Peñarol 2020. godine, a godinu poslije i drugoligaša Club Atlético Atenas.

Bivšeg igrača Atlético Madrida, Manchester Uniteda., Villarreala, Inter Milana i brojnih drugih klubova čeka zahtjevan posao. Očekuje se da će Forlán voditi “La Celeste” tijekom reprezentativnih okupljanja u rujnu, listopadu i studenome te na prijateljskim utakmicama sve do ožujka 2027. godine.

Nakon toga Urugvajski nogometni savez odlučit će hoće li Forlán ostati na mjestu izbornika ili će imenovati novog trenera.

Treba istaknuti da bi se njegova pozicija mogla promijeniti u idućim mjesecima, ponajprije ovisno o ishodu izbora u Urugvajskom nogometnom savezu, koji su zakazani za kraj godine.