Erlić i Moro u polufinalu kupa, kraj puta za Labrovića, Jakića i Pašalića

Guliver Images

Nogometaši Bologne izborili su plasman u polufinale Talijanskog kupa minimalnom pobjedom od 1:0 protiv Atalante u Bergamu.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u 80. minuti kada je Santiago Castro postigao jedini pogodak na asistenciju Charalamposa Lykogiannisa.

Ovim trijumfom Bologna je osigurala svoje prvo polufinale Talijanskog kupa nakon čak 25 godina, posljednji put stigavši do te faze natjecanja 1999. godine. Za domaći tim nastupio je Mario Pašalić do 59. minute, dok je na suprotnoj strani Nikola Moro ušao u igru u 66. minuti. Martin Erlić nije nastupio za gostujuću momčad.

U preostalim četvrtfinalnim susretima sastaju se Milan – Roma (5. veljače), Inter – Lazio (25. veljače) te Juventus – Empoli (26. veljače).

U Njemačkom kupu nogometaši Stuttgarta plasirali su se u polufinale nakon što su s 1:0 svladali Augsburg u četvrtfinalu. Pobjedonosni pogodak postigao je Deniz Undav u 30. minuti.

Trener Stuttgarta, Sebastian Hoeness, postao je tek drugi trener u povijesti Bundeslige koji je klub odveo do dva polufinala Njemačkog kupa. Prije njega to je uspjelo samo Joachimu Löwu, koji je Stuttgart vodio do polufinala u sezonama 1996./97. i 1997./98.

Za Augsburg je na golu stajao hrvatski vratar Nediljko Labrović, dok je Kristijan Jakić odigrao 83 minute.

U nastavku natjecanja, 7. veljače igraju Bayer Leverkusen i Köln, 25. veljače sastaju se Arminia Bielefeld i Werder Bremen, dok će posljednji četvrtfinalni susret odigrati RB Leipzig i Wolfsburg 26. veljače.