Enrique zadovoljan, ali kritičan: ‘Zaslužili smo i pobjedu i poraz i remi’

AP Photo/Christophe Ena via Guliver

Momčad Luisa Enriquea slavila je 5:4 nakon ludog prvog polufinala Lige prvaka protiv Bayerna na Parku prinčeva.

Dvostruki strijelci za Parižane bili su Khvicha Kvaratskhelia i Ousmane Dembélé, dok je jedan gol dodao João Neves. Za Bavarce su zabili Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano i Luis Díaz.

Uzvrat se igra 6. svibnja u Bayernu, a jučerašnjim spektaklom je očaran i Luis Enrique.

“Ovo je bila, bez ikakve sumnje, najbolja utakmica u kojoj sam bio otkako sam trener”, rekao je pa dodao:

“Upravo sam pitao članove stožera koliko će nam golova trebati u Münchenu da prođemo i složili smo se da tamo moramo zabiti barem tri.

Intenzitet igre tijekom cijele prve polufinalne utakmice bio je izvanredan. Jako sam zadovoljan pobjedom, ali kod 5:2 sam mislio da ćemo izvući bolji rezultat. Zaslužili smo pobijediti, ali i remizirati te izgubiti.”