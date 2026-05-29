BiH se priprema za SP, prvo im slijedi okršaj s Makedonijom: Evo gdje gledati

Podijeli :

xLukasxBierederx via Guliver

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20.30 sati na stadionu Asim Ferhatović Hase dočekuje reprezentaciju Sjeverne Makedonije u prijateljskoj utakmici koja predstavlja važan dio priprema za predstojeće Svjetsko prvenstvo.

Za izabranike Sergeja Barbareza bit će to posljednji nastup pred domaćom publikom prije odlaska u Sjedinjene Američke Države, a očekuje se ispunjeno Koševo i sjajna atmosfera.

Osim domaće publike, dvoboj će biti dostupan i gledateljima diljem Europe, ali i drugih dijelova svijeta.

Izravan prijenos okršaja BiH i Sjeverne Makedonije pratite na Sport Klubu 6.

Nakon ogleda sa Sjevernom Makedonijom, Zmajeve očekuje put u SAD gdje će odigrati još jednu kontrolnu utakmicu protiv Paname, a potom slijedi nastup na Svjetskom prvenstvu.

Bosna i Hercegovina će svoj nastup na Mundijalu otvoriti 12. lipnja u Torontu protiv domaćina Kanade, nakon čega slijede utakmice protiv Švicarske i Katara.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.