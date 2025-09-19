Englezi zadovoljni: ‘Malo tko je dobar kao Joško Gvardiol’

Podijeli :

PhilxDuncanx xEveryxSecondxMediax via Guliver

Manchester City slavio je 2:0 protiv Napolija na otvaranju Lige prvaka, a puno je pohvala otočkih medija stiglo za Joška Gvardiola.

Hrvatski je reprezentativac igrao do 80. minute kada ga je trener Pep Guardiola odlučio izvaditi i odmoriti za derbi protiv Arsenala koji Građane čeka ovog vikenda.

Gvardiol je za to vrijeme pokazao odličnu igru, što se vidi i u njegovih 76/80 uspješnih dodavanja, a osvojio je 2/3 duela u kojima se našao, presjekao je tri lopte, otklonio jednu opasnost te je imao jedan uspješan dribling iz isto toliko pokušaja. Uputio je i tri udarca, a jedan je išao u okvir gola, no Vanja Milinković-Savić ga je obranio.

Engleski mediji nakon slavlja domaće momčadi hvale Gvardiolov nastup koji ocjenjuju ocjenama između 7 i 8. Sky Sports mu je dodijelio ocjenu 7/10, Sports Illustrated dao mu je nešto višu ocjenu 8.1/10, dok mu Football Insider daje ocjenu 8 i piše:

“Hrvatski branič rijetko je imao problema u obrani i pomalo nije imao sreće što nije zabio glavom iz kornera. Kad je u formi, malo tko je dobar kao Joško Gvardiol.”

Attacking Football također piše o Hrvatu te uz ocjenu 7.5 komentira:

“Stalna prijetnja po lijevom krilu. Hrvat je veći dio utakmice bio više krilo nego branič. Imao je tri udarca i bio je prava prijetnja svojim prodorima po boku. U obrani je bio stabilan, osam puta je osvojio loptu i osvajao je svoje dvoboje.”