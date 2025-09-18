VIDEO / City s igračem više slomio otpor Napolija i pobijedio u prvom kolu Lige prvaka

Podijeli :

Manchester City je u prvom kolu Lige prvaka bio bolji od Napolija. Građani su se dugo mučili s igračem više, ali na kraju su uspjeli slomiti klub s juga Italije i slaviti s 2:0.

Nakon crvenog kartona Di Lorenza u 21. minuti bilo je jasno kako će City dominirati. Napoli je izdržao do poluvremena, ali do kraja nisu uspjeli.

Prvi pogodak na utakmici zabio je Erling Haaland u 56. minuti na ubačaj Phila Fodena.

Devet minuta kasnije je Jeremy Doku sjajnim driblingom prošao kroz obranu Napolija te je na kraju progurao loptu kroz noge Vanji Milinković-Saviću.

City je tako slavio s 2:0 u prvom kolu ligaške faze najelitnijeg europskog natjecanja. Građanima sada slijedi okršaj s Arsenalom u nedjelju dok će Napoli ugostiti Pisu u ponedjeljak.