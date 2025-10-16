Englezi rangirali favorite za osvajanje SP-a, evo gdje stavljaju ‘ostarjelu Hrvatsku’

FIFA je odlučila proširiti format te će Svjetsko prvenstvo 2026. godine biti prvo u povijesti s 48 momčadi.
Kvalifikacije za SP koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku su u punom jeku, a engleski portal GiveMeSport je rangirao reprezentacije po jačini.
Englezi objašnjavaju da je prilikom sastavljanja poretka u obzir je uzeta povijest reprezentacija na svjetskim prvenstvima, njihova nedavna forma uoči turnira te ukupna kvaliteta momčadi i izbornika, uključujući dokazane pobjednike poput novog brazilskog stratega Carla Ancelottija i elitne igrače kao što je španjolski dragulj Lamine Yamal.
Poredak najjačih reprezentacija prema GiveMeSportu od 11. do 20. mjesta:
20. Ekvador
19. Egipat
18. Senegal
17. Švicarska
16. Maroko
15. Danska
14. Hrvatska
13. Norveška
12. Belgija
11. Kolumbija
Poredak favorita po kladionicama i šanse za osvajanje:
1. Španjolska 15 posto
2. Engleska/Francuska 12 posto
4. Brazil 11 posto
5. Argentina 10.5 posto
6. Portugal/Njemačka 7 posto
8. Nizozemska 4 posto
9. Italija 3.5 posto
10. Urugvaj 3 posto
11. Kolumbija/Belgija/Norveška/SAD 2.5 posto
15. Meksiko 2 posto
16. Hrvatska 1.5 posto
Englezi dodaju da “Hrvatska, sa svojim ostarjelim sastavom, ulazi na turnir s manje pritiska, no bit će to vjerojatno posljednji ples 40-godišnjeg Luke Modrića, koji će zasigurno htjeti odvesti svoju zemlju do kraja nakon srebra 2018. godine.”.
