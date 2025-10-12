VIDEO / Večer prvijenaca u Varaždinu: Erlić zabio prvi gol za Hrvatsku pa se rasplakao

Podijeli :

Hrvatska je u nedjelju navečer porazila Gibraltar s 3:0, a posljednji pogodak na utakmici zabio je Martin Erlić u posljednjoj sekundi susreta. Stoper Midtyjllanda odlično je zahvatio ubačaj Lovre Majera te je u svom 11. nastupu za Hrvatsku zabio svoj prvi pogodak. Koliko mu je to značilo, dovoljno prikazuju scene nakon pogotka jer se hrvatski stoper rasplakao.

