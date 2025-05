“Egzotična” skupina dopala Hrvatsku U17 na Svjetskom prvenstvu, oglasio se izbornik

Podijeli :

HNS

Mlada hrvatska U-17 reprezentacija igrat će na Svjetskom prvenstvu u Kataru u skupini C u društvu Senegala, Kostarike i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Tako je odlučio ždrijeb prestižnog natjecanja koje će se igrati od 3. do 27. studenoga, objavio je na svojim stranicama HNS.

To će biti prvi plasman na svjetsko prvenstvo U-17 reprezentacije poslije deset godina. Posljednji put to je pošlo za rukom generaciji koju je vodio Dario Bašić, a koja je ostvarila nastup na Svjetskom prvenstvu u Čileu 2015. godine i dogurala do četvrtfinala u kojem je minimalno poražena od Malija (0:1). U toj su momčadi igrali bivši i sadašnji A reprezentativci Sosa, Brekalo, Moro, Ivanušec, Erlić.

Ždrijeb u Dohi prokomentirao je hrvatski izbornik Marijan Budimir.

“Skupina je interesantna, bit će uzbudljivo igrati protiv reprezentacija s različitih kontinenata i dijelova svijeta, samim time i različitim stilovima igre. O protivnicima ne znamo puno, ali imamo dovoljno vremena istražiti sve o njima. Možemo pretpostaviti da je Senegal vrlo jak protivnik jer su afričke zemlje poznate po radu u mlađim uzrasnim kategorijama, a i dolazi iz prvog pota. Kostarika je puno puta sudjelovala na svjetskim prvenstvima, o njoj također ne znamo mnogo, ali potrudit ćemo se upoznati je do početka natjecanja. Najviše znamo o reprezentaciji UAE-a s kojom smo prošlog ljeta igrali prijateljsku utakmicu u Hrvatskoj, čim se kvalificirala na svjetsko prvenstvo posjeduje određene kvalitete. Vjerujem da će prvenstvo u Kataru biti održano na visokoj razini, nadam se da ćemo biti svi zdravi, a siguran sam da će naši igrači dostojno predstavljati Hrvatsku. Osnovni cilj će biti prolazak skupine, nadam se da ćemo ga i ostvariti”, rekao je Budimir.