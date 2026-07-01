Džeko u svom stilu prokomentirao kontroverznu izjavu novinarke

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Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u noći sa srijede na četvrtak, u dva sata ujutro po našem vremenu, igra najvažniji susret u svojoj povijesti.

Izabranici Sergeja Barbareza u borbi za plasman u osminu finala Svjetskog prvenstva odmjerit će snage s jednim od domaćina turnira, selekcijom Sjedinjenih Američkih Država.

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Uoči ovog velikog dvoboja pažnju javnosti privukla je izjava novinarke ABC-ja Abigail Velez, koja je u televizijskom uključenju uživo iznijela stav koji je naišao na brojne oštre reakcije.

“Reprezentacija SAD-a igrat će protiv BiH iduće srijede. Jedno znam o Bosni – ne bih je znala pokazati na karti. Ne znam ništa o Bosni i ne želim znati. Zato što se SAD vratio, bolji smo nego ikad. To je iduće srijede. Pripremite se, Bosno, jer ovo ne želite. Ne želite to na takav način, ali dobit ćete. To je iduće srijede”, izjavila je novinarka, što je izazvalo lavinu osuda i u Bosni i Hercegovini i u Sjedinjenim Američkim Državama.

Na ove neprikladne komentare reagirao je i kapetan Zmajeva Edin Džeko, koji je u obraćanju američkim medijima gospodski poručio da fokus njegove momčadi mora ostati isključivo na zelenom travnjaku.

“Više to govori o njoj, a ne o nama. Sada je jedino važna utakmica sa SAD-om. Mislim da nas oni neće podcijeniti. Amerikanci znaju da mi imamo svoje kvalitete, a to znamo i mi sami. Vi ste favoriti, ali nokaut-faza je potpuno drugačija od grupne faze”, jasan je bio Džeko.