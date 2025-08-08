Durdov: Znali smo da ćemo zabiti ta dva gola. Nije ništa riješeno, to je nogomet

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Hajduk u Tiranu ide s rezultatom 2:1, mogu Bijeli itekako biti zadovoljni igrom.

Nakon pobjede Hajduka nad Dinamom Cityjem 2:1, strijelac Bruno Durdov je rekao:

“Mislim da je bila teška utakmica. Dobro smo u nju ušli, ali smo kasnije malo pali. Na kraju smo pokazali karakter, mogli smo pobijediti i s većom gol-razlikom. Sretni smo radi pobjede, idemo dalje”, rekao je Durdov koji se osvrnuo i na velike emocije:

“Sigurno da. Dugo sam nosio taj teret, bio sam bez pogotka jako dugo. Bilo mi je teško, ali sretan sam što je danas ušlo. Nadam se da će u budućnosti biti još puno golova.”

Prokomentirao je i Krovinovićevu asistenciju, ali i što im je trener Garcia rekao na pauzi:

“Sjajna je, nisam je očekivao. Odradio je sve savršeno, ja sam se samo trebao nakloniti, staviti glavu. Hvala mu puno. Trener nam je rekao da igramo dobro, da trebamo popraviti pressing i izaći s gardom. Znali smo da ćemo zabiti ta dva gola.”

Kratko se osvrnuo na pitanje je li ova pobjeda dovoljna.

“Pa sigurno da nije. Moramo nastaviti raditi i ući s 200% u tu utakmicu. Nije ništa riješeno, to je nogomet.”