Društvene mreže ‘gore’ zbog Messijeve objave na Instagramu: ‘Ova momčad je opet patila…’

Nogometna reprezentacija Argentine posljednji je polufinalist ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Kansas Cityju svladala Švicarsku 3:1 nakon produžetka.
Branitelja naslova u vodstvo je doveo Alexis Mac Allister (10), na 1:1 poravnao je Dan Ndoye (67) da bi za prolazak Argentine zabio Julian Alvarez (112). Konačni rezultat postavio je Lautaro Martinez (120+1).
Nedugo nakon utakmice, Messi se oglasio na Instagram profilu i zapalio društvene mreže.
“Ova momčad je ponovno patila, ali nikada ne prestaje vjerovati. Opet smo među prva četiri na svijetu!!! J***no idemo!!!”, napisao je Argentinac i prikupio milijune lajkova.
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