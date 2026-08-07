Trener Istre uoči Poljuda: Prvenstvo je dugo, želimo pobijediti u svakoj utakmici

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NK ISTRA 1961

Nogometaše Istre 1961 u nedjelju očekuje gostovanje na Poljudu, gdje će u sklopu drugog kola SuperSport HNL-a odmjeriti snage s Hajdukom. Susret u Splitu počinje u 21 sat, a uoči utakmice pred novinare su izašli trener Javier Cabello i igrač Emil Frederiksen.

Cabello je istaknuo kako je momčad iza sebe ostavila kvalitetan tjedan rada te da u Split dolazi dobro pripremljena i spremna za zahtjevan dvoboj protiv Hajduka. Trener pulskog prvoligaša vjeruje da će njegova momčad pokazati pravo lice i pokušati ostvariti pozitivan rezultat na Poljudu.

“Tjedan treninga je dobro prošao i zadovoljan sam kako momčad radi. Bio je to dugačak tjedan, dali smo sve od sebe da se pripremimo na najbolji mogući način za nedjeljni susret. Hajduk je jedna od najboljih ekipa u ligi, ima kvalitetne igrače i stručni stožer, a to što igraju u Europi dovoljno govori o njihovoj snazi. Utakmica će biti zahtjevna jer igraju pred svojom publikom, no ako želimo biti konkurentni i pobijediti, moramo odigrati na najvišoj razini”, rekao je Cabello.

Potvrdio je da su mu svi igrači na raspolaganju i naglasio važnost dugoročnog procesa razvoja ekipe. “Prvenstvo je dugo. Želimo pobijediti u svakoj utakmici, ali rezultat ne smije utjecati na naš rad, bio on pozitivan ili negativan. Moramo zadržati ritam treninga i nastaviti s onim što radimo jer će proces na kraju donijeti rezultate”, poručio je trener Istre 1961.

S trenerom se složio i Emil Frederiksen, koji očekuje zahtjevnu atmosferu na Poljudu, ali vjeruje da njegova momčad može odgovoriti na taj izazov. “Znamo da nas čeka teška utakmica i odlična atmosfera pred puno Hajdukovih navijača. Svjesni smo toga, ali ovu utakmicu vidimo kao priliku da pokažemo koliko smo dobra ekipa i da se nikoga ne bojimo.