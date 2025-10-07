Drastičan skok cijena ulaznica: Najjeftinija u SAD-u skuplja je od najskuplje u Kataru

Podijeli :

AP Photo/Evan Vucci via Guliver

Manje od godine dana ostalo je do početka Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi (SAD, Kanada, Meksiko), osim priča o sigurnosti velika tema je i cijena ulaznica koje su sve skuplje.

Najlakše je usporediti cijene ulaznica u odnosu na prošlo Svjetsko prvenstvo. Za prvu utakmicu prvenstva najskuplja ulaznica iznosila je 618 dolara, a sada je ta cifra narasla na 2.735 dolara.

U ovom slučaju najjeftinija karta u SAD-u ne ide preko najskuplje u Katru, ali joj dolazi “vraški” blizu (560 dolara).

No, u slučaju finala to se mijenja. 2022. su ljubitelji nogometa za finale morali izdvojiti 1.607 dolara ako žele premium sjedala ili 206 dolara ako žele onu najjeftiniju kartu. Zbrojite li te dvije cifre nećete doći do najskuplje karte u Sjevernoj Americi. Štoviše, bit ćete kratki za više od četiri tisuće dolar jer najskuplja karta iznosi 6.370 dolara.

Da bi stvar bila lošija, najjeftinija karta za finale u SAD-u iznosi 2.030 dolara što znači da onaj ranije spomenuti zbroj ne bi bio dovoljan ni za najjeftiniju kartu. Pokazatelj je ovo da se elitni nogomet sve više udaljava od običnih gledatelja te da je sve teže dolaziti do karata, osim ako ne želite jesti samo kruh i vodu.