Drama na Afričkom kupu nacija: Igrači i stožer Nigerije prijete odustajanjem

AP Photo/Themba Hadebe via Guliver

Nogometna reprezentacija Nigerije u centru je pažnje javnosti u Maroku gdje se održava Afrički kup nacije, a o njima se piše i diljem svijeta.

Igrači i stručni stožer danas odbili su trenirati te poručili da neće ni putovati u Marakeš na četvrtfinale Afričkog kupa nacija koje u subotu igraju protiv Alžira ako im se hitno ne isplate obećani bonusi za pobjede.

Radi se o bonusima za četiri pobjede protiv Tanzanije, Tunisa, Ugande te Mozambika, a ovo nije prvi put da se ovako nešto događa u redovima Nigerije. Slični bojkoti događali su se i za vrijeme kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026., kada su igrači privremeno obustavili aktivnosti dok se ne podmire dugovanja.

“Igrači i trenersko osoblje Nigerije čekaju isplate bonusa za #AFCON2025. Bonusi za pobjede iz četiri utakmice – protiv Tanzanije, Tunisa, Ugande i Mozambika – još uvijek nisu primljeni”, napisao je na svom X-u ugledni BBC-jev novinar Oluwashine Okeleji koji objašnjava da je momčad fokusirana, ali dodaje:

“NEĆE trenirati niti putovati u Marrakech u četvrtak ako se ovo ne riješi.”

