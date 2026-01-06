VIDEO / Nigerija je vodila 3:0, a Osimhen je onda krenuo u verbalni sukob sa suigračima!?

Podijeli :

Uvjerljiva pobjeda Nigerije od 4:0 protiv Mozambika u osmini finala Afričkog kupa nacija pala je u drugi plan zbog šokantnog ponašanja Victora Osimhena. Napadač Napolija prvo je ušao u verbalni sukob sa suigračem Ademolom Lookmanom, zatim je sam zatražio izmjenu, a potom je bez ikakvog slavlja napustio teren i sam otišao u momčadski autobus, ostavivši ostatak ekipe da bez njega proslavi plasman u četvrtfinale.

Večer koja je trebala biti obilježena sigurnim prolaskom dalje i visokom pobjedom pretvorila se u neugodnu situaciju nakon što se najveća zvijezda nigerijske reprezentacije javno sukobila sa svojim napadačkim partnerom. Sve je djelovalo još čudnije s obzirom na to kako je susret započeo.

Tijekom prvih sat vremena utakmice Osimhen i Lookman djelovali su kao savršeno uigran tandem i predstavljali ogroman problem za obranu Mozambika. U 25. minuti, nakon asistencije Alexa Iwobija, Lookman je uposlio Osimhena za pogodak, a njihovo slavlje uz osmijehe i zajedničko klizanje po terenu djelovalo je kao potvrda sjajne kemije. Ubrzo nakon početka drugog poluvremena nastavili su u istom ritmu, kada je Lookman emotivno proslavio Osimhenov drugi gol, koji je stigao nakon nove suradnje tog dvojca.

Međutim, atmosfera se vrlo brzo promijenila. Osimhen je postao vidno nezadovoljan, gestikulirajući prema Lookmanu zbog, po njegovu mišljenju, nedodavanja lopte. Napetost je dodatno porasla nakon situacije u kojoj je Lookman odlučio pokušati sam proći kroz obranu, umjesto da uposli Osimhena. Uslijedile su još dvije situacije u kojima su Onyemaechi i Akor Adams zanemarili nečuvanog Osimhena, što je napadača Galatasaraya potpuno izbacilo iz takta.

Sukob je ubrzo prerastao iz verbalnog u fizički. Dok se Lookman pripremao izvesti korner, Osimhen mu je prišao i agresivno mu se unio u lice, a situaciju su pokušali smiriti kapetan Wilfred Ndidi i mozambički branič Reinildo. Osimhen je pritom odgurnuo Ndidijevu ruku, a tek je intervencija protivničkog igrača spriječila daljnju eskalaciju.

Nedugo nakon toga Osimhen je dao znak klupi da želi izaći iz igre. U 68. minuti zamijenio ga je Moses Simon, a prema pisanju portala Goal, razlog izmjene nije bila ozljeda, već isključivo ispad bijesa, što je zabrinulo stručni stožer.

Ni nakon završetka utakmice situacija se nije smirila. Dok su igrači Nigerije slavili plasman u četvrtfinale na terenu, Osimhen je odmah otišao u svlačionicu, a zatim sam sjeo u momčadski autobus. Ostatak momčadi pojavio se tek desetak minuta kasnije, zadržavajući se u mix-zoni zbog izjava za medije, dok je njihova najveća zvijezda čekala u autobusu, potpuno izolirana od ostatka ekipe.

