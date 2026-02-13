Došao je na klupu Uniteda kao ‘vatrogasac’, a sada je osvojio nagradu za trenera mjeseca

Podijeli :

xIMAGO/EveryxSecondxMediax ESM-1794-0075 PhilxDuncanx/xEveryxSecondxMediax via Guliver Image

Manchester United je početkom godine uručio otkaz Rubenu Amorimu, a na njegovo mjesto stigao je Michael Carrick, igračka legenda kluba i čovjek koji je već jednom, kratko, vodio Crvene vragove.

Poučeni prošlim iskustvima, navijači Manchester Uniteda nisu očekivali puno, ali Michael Carrick ih je oduševio. Prva utakmica na klupi bila mu je protiv gradskih rivala Manchester Cityja. Njih su Crveni vragovi porazili s 1:0 da bi u sljedećoj utakmici United slavio s 3:2 protiv Arsenala.

Iako je Carrick na klupi Uniteda u siječnju vodio samo dvije utakmice, to je bilo dovoljno za osvajanje nagrade za trenera mjeseca u Premier ligi.

To je ove godine bila svojevrsna kletva jer su je osvojili i Ruben Amorim (listopad) te Enzo Maresca (studeni). Obojica trenera su u 2026. godini napustila klubu svojih klubova, a Carrick se vjerojatno nada da to neće biti slučaj i kod njega.