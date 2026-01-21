Donnarumma već na izlaznim vratima Cityja, vraća se u Italiju?

Nogomet 21. sij 202614:28 0 komentara
AP Photo/Kin Cheung via Guliver

Talijanski vratar Gianluigi Donnarumma mogao bi se vratiti u Italiju već nakon samo četiri mjeseca od dolaska u Manchester City, otkrio je njegov agent za televiziju RAI.

Navodno su Juventus i Inter zainteresirani za njegovo dovođenje na gol. Jedan od najboljih vratara današnjice stigao je u Englesku iz Paris Saint-Germaina.

Donnarumma je dijete Milana, iz kojeg je otišao u Pariz, što mu navijači nikada nisu oprostili.

Ove sezone odigrao je 25 utakmica za Manchester City i primio 24 gola. Očito nije zadovoljio Pepa Guardiolu te se već sada nalazi pred izlaznim vratima kluba.

