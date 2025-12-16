Donnarumma je najbolji golman svijeta

Podijeli :

Na svečanosti u Dohi večeras ćemo doznati tko su najbolji nogometaš i nogometašica svijeta u 2025. godini u izboru Međunarodne nogometne federacije (FIFA). No, FIFA je u nekoliko kategorija već objavila dobitnike i prije same svečanosti.

FIFA će na svečanoj priredbi u Dohi dodijeliti ukupno dvanaest trofeja – dva najvažnija ići će najboljem nogometašu i nogometašici godine. No, FIFA je već objavil tko su dobitnici u šest kategorija.

Za najboljeg vratara proglašen je Talijan Gianluigi Donnarumma koji je na vratima PSG-a osvojio četiri trofeja, pri čemu i Ligu prvaka, a ovoga ljeta je preselio u Manchester City. Talijan je osvojio i francusko prvenstvo, francuski Kup i Superkup.

“Velika je čast osvojiti ovu prestižnu nagradu i želio bih zahvaliti svima koji su glasali za mene. Iznimno sam ponosan što sam proglašen najboljim na svijetu, ispred tako divnih vratara prema kojima imam veliko poštovanje i divljenje. Bila je to nevjerojatna godina, koja će mi dugo ostati u sjećanju, i dirljivo je biti prepoznat po svojoj ulozi u uspjehu postignutom u tom razdoblju,” kazao je 26-godišnji Talijan.

U ženskoj konkurenciji najboljom je proglašena golmanica engleske reprezentacije i Chelseja Hannah Hampton. Mlada Engleskinja je osvojila domaći “treble” i ženski EURO.

“Hvala svima koji su glasali. Ovo je velika nagrada i stvarno mi puno znači.’ Hvala Sarini (Wiegman) i Soniji (Bompastor) na ukazanom povjerenju u mene ove godine. S klubom i reprezentacijom postigli smo toliko toga i još uvijek imamo puno toga za postići. Navijačima, i klupskim i nacionalnim, vaša podrška ne prolazi nezapaženo. Čujemo vas kako glasno i ponosno navijate i to nam pomaže da idemo dalje i ostvarimo pobjedu za sve vas. Zato vam puno hvala,” poručila je 25-godišnja Engleskinja.

Nagradu Ferenc Puškaš za najljepši gol godine dobio je Argentinac Santiago Montiel iz Independientea za gol “škaricama” sa 20-tak metara u susretu protiv Independiente Rivadavia.

U ženskoj konkurenciji nagradu Marta za najljepši gol dobila je Meksikanka Lizbeth Ovalle koja je u dresu UANL Tigresa spektakularnim “škorpion” udarcem zatresla mrežu Chivas Guadalajare. Ovalle je u kolovozu preselila u Orlando Pride za rekordnu odštetu u ženskom nogometu od 1.5 milijuna eura.

Nagradu za “Fair Play” dobio je liječnik Jahn Regensburga, dr. Andreas Harlass-Neuking koji je spasio život navijaču tijekom utakmice protiv Magdeburga prošlog travnja. Nakon što je shvatio što se događa na tribinama, Harlass-Neuking je preskočio ogradu i reanimirao navijača spasivši mu tako život.

Nagradu za navijače osvojili su navijači iračkog kluba Zakho koji su prije utakmice protiv Al-Hudooda 13. svibnja na teren bacili tisuće plišanih igračaka, koje su potom prikupljene s terena i donirane djeci koja pate od bolesti.

Večeras će se još dodijeliti nagrade za najboljeg nogometaša i nogometašicu, najbolje trenere, te najboljih 11 u obje kategorije.